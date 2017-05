Surorile Dianei Dumitrescu au dat-o de gol în direct la tv. Vedeta a adus în emisiunea lui Măruță, cele mai importante persoane din viața ei.

Surorile Dianei Dumitrescu au fost invitate în platoul emisiunii de la pro tv, iar întrun moment de siceritate, acestea au dezvăluit amănunte mai puțin știute despre blonda care în urmă cu 10 ani făcea furori în cea mai iubită telenovelă.

„Demi este mai mică decât mine cu 11 ani. Sora cea mai mare are 37 de ani şi are o fiică: Sofia. Noi avem toate nume cu D. Tatălui nostru i-a plăcut numele Dina, de la sora cea mare a plecat tot. Numele lui Demi vine de la Demi Moore. Pe fratele nostru îl cheamă Dan”, a spus Diana Dumitrescu. „Una dintre cele mai tari faze a fost când Diana a vrut să fie cofetarul familiei. Era ziua lui tata. A pus o jumătate de esenţă de trandafiri şi a mirosit în casă vreo două săptămâni. Tata a gustat o felie şi atât, apoi a dispărut tortul. (…) Eu lucrez la o firmă de proiectare. Noi suntem toţi talentaţi în casă, dar doar unii se afirmă”, a spus sora cea mare a Dianei Dumitrescu, Dina. „A fost greu când am văzut-o în filmele inspirate din poveşti adevărate. Era greu să privim. Când erau bătăile în Regina ne întristam„, a mai spus Dina.

Diana Dumitrescu este cunoscută telespectatorilor din țara noastră grație telenovelelor de succes în care a jucat. După câteva relaţii eşuate, Diana Dumitrescu pare să-şi fi găsit echilibrul în braţele noului ei iubit, Alin.