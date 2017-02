Sylvia, victima depresiei. Ce face artista atunci când nu cântă.

Sylvia, victima depresiei, în urmă cu ceva timp, și-a găsit în sfârșit mulțumirea sufletească. Atunci când nu urcă pe scenă, interpreta este…psiholog. Aceasta a povestit cum a reușit să treacă peste probleme.

Sylvia, victima depresiei, salvată de…psihologie

” Ideile noastre sunt formate din convingerile pe care le avem, din ce credem noi. Un om nu poate fi ajutat dacă nu îşi doreşte asta. Oamenii nu ştiu câteodată să facă asta. Ca şi formare sunt consilier de dezvoltare personală. Pot spune şi un psiholog cu atribuţii limitate. Eu nu o să fac terapie, dar eu nu îmi doresc asta. Eu nu am clienţi, am făcut un site de care sunt mândră şi momentan acolo sunt materiale utile, exerciţii utile, pentru toţi. Ceea ce am şi eu în cap este şi acolo. Cursurile pe care le fac eu le pot aplica şi pe alţii. Eu am făcut pentru ca să îmi rezolv problemele mele. Am trecut de la depresie la fericire absolută” a declarat Sylvia în direct la Antena 1.

În toamna anului trecut, Sylvia a declarat că își dorește un copil. „Îmi doresc să fac un copil. Sper ca anul viitor să mă apuc și eu de treabă, dar momentan chiar am fost preocupată cu mine însămi și trebuia să mă repar pe mine ca să pot să încep un nou capitol în viața mea. Mă bucur foarte mult că am găsit ceva ce-mi place. Eu mă ghidez după propoziția asta „Găsește un scop pe care să-l slujești și apoi scopul te va sluji pe tine”. Eu am găsit scopul”, a declarat Sylvia pentru Libertatea.