Tatăl Danei Rogoz a murit în 2014, iar la doi ani de la episodul dureros, actrița a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare. Vedeta încă suferă și poate trece peste dispariția părintelui său.

Tatăl Danei Rogoz era bolnav de mai multă vreme, iar la începutul anului 2014 a murit. Actrita a postat pe contul de Facebook un mesaj dureros. Aceasta regretă că bărbatul nu a mai apucat să o vadă împlinită și fericită.

Tatăl Danei Rogoz a murit în 2014. Vedeta suferă în continuare

„Ieri, în timp ce zburam cu avionul, m-am gândit mult la tata. Așa că, printre nori fiind și eu, mi-am dat seama cu amărăciune că el nu m-a mai prins așa, „schimbată” după ce am devenit mama, dupa ce am trecut pragul de 30 de ani și chiar dupa ce a murit el. As fi vrut sa vorbesc cum sunt acum cu tata câteva lucruri„, a scris Dana Rogoz pe contul sau de socializare.

La scurt timp după înmormântarea tatălui Danei Rogoz, aceasta a transmis un mesaj fanilor. „Am trăit un coșmar. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât și acum mă trezesc folosind când verbul la trecut, când la prezent. E foarte greu să te obișnuiesti cu gândul ca fizic un om nu mai exista dintr-odată. Ca si cand s-ar fi spart un balon de săpun, atât de ușor se desprinde un om de lumea aceasta. După ce am aflat că a murit, eram încă pe hol in spital, și mi s-a facut brusc teribil de dor de el. Poate suna ciudat, dar cred că niciodată nu mi-a fost cu adevarat dor de el pana în acel moment. Asta și pentru că nu am stat niciodata prea mult departe de parintii mei și știam că oricând am nevoie de ei, ei vor fi langa mine. Dar cand m-am oprit din plans si m-am gandit ca nu o sa-l mai vad, aud, strang în brate ni-cio-da-ta, m-a lovit acest dor puternic, ce o sa-l resimt cu siguranta toata viata”, a povestit Dana Rogoz atunci.