Tavi Clonda, primele declarații despre sarcina soției lui, după ce a plecat de la Kanal D. Artistul așteaptă cu nerăbdare să-și strângă fetița în brațe.

Tavi Clonda, primele declarații despre sarcina soției lui, în direct la tv. Acesta a recunoscut că se concentrează mai mult asupra vieții de familie și nevoilor soției lui, care în curând va deveni mamă pentru prima oară.

Tavi Clonda, primele declarații despre sarcina soției, gravidă în 26 de săptămâni

„E fetiţă sigur. Suntem foarte fericiţi. Mi s-a spus că e fetiţă 100%. Astăzi a făcut 26 de săptămâni. Sunt la curent cu tot. Sunt un pic mai liber şi am zis să reţin tot. Nu sunt numai artist sunt şi familist, am şi alte priorităţi. Sunt ancorat în realitate. Noi construim casa. Într-un an am luat terenul şi de doi o amenajăm. N-aş mai face asta, e tare complicat. (…) Mai avem puţin. E aşa de mare. N-am renunţat la piscina în formă de chitară. La anul o fac.

Mişcă din ce în ce mai mult bebeluşul. Sunt lucruri numai pozitive până acum. Nu trebuie să ridice sau lucruri de astea. A avut o sarcină fără probleme până acum. O singură dată m-a trimis noaptea după foietaje cu brânză. Mănâncă pepene şi cireşe. Mănâncă mai puţine dulciuri. Probabil că Dumnezeu ştie cum să aibă grijă. Eu sunt constant, nu am nicio poftă, decât să cânt. (…) Am timp şi de ieşiri cu băieţii, ea e foarte casnică. După emisiune se odihneşte, stă în pat, în weekend în schimb ieşim. La o nuntă la un botez” , a spus Tavi Clonda în emisiunea lui Mihai Morar. Tavi Clonda și-a sărbătorit astăzi sora, căreia i-a transmis un mesaj emoționant.

Citește și