Teodora Dan va reprezenta România la Miss Universe 2016 din Filipine. În urma selectiei naționale, organizată în 20 decembrie in capitala, Teodora Dan a fost desemnata oficial să reprezinte România in cadrul competitiei Miss Universe 2016, în perioada 12 – 31 ianuarie 2017, celebrand a 65-a editie.

Teodora Dan va reprezenta România la Miss Universe 2016. Tânăra are 27 de ani, 1.75 m înăltime iar dimensiunile sale sunt 93-64-93, este nascuta in Craiova. insa locuieste in acest moment in Bucuresti. Teodora a absolvit Facultatea de Arte – departamentul pictura din cadrul Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti iar ca si planuri de viitor isi doreste sa isi deschida propriul sau atelier de design vestimentar. Teodora vorbeste fluent limba engleza si limba spaniola.

Teodora Dan va reprezenta România la Miss Universe 2016 și este extrem de emoționată

Teodora este pasionata de modeling, pictura, design vestimentar si calatorii, lucrand in acest moment ca si model international in diverse tari din Europa si Asia. „Sunt extrem de fericita ca am reusit sa-mi implinesc un vis din copilarie, se imi reprezint tara in cadrul celei mai importante competitii internationale de frumusete din lume – Miss Universe. Fiind cea mai inalta performanta posibila in acest domeniu pe plan national, aceasta experienta va fi categoric cea mai frumoasa experienta din cariera mea de model. Voi reprezenta Romania cu onoare si demnitate in cadrul Miss Universe, promovand turismul, cultura si traditiiile tarii noastre in fata a miliarde de telespectatori si spectatori din intreaga lume, promitand tuturor romanilor sa fac tot ce imi sta in putere pentru a aduce in premiera absoluta coroana si marele premiu in Romania.