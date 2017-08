Tili Niculae, declarații emoționante despre sarcina pierdută anul trecut. Vedeta a postat pe blogul personal un mesaj ce scoate la iveală amănunte pe care fanii ei nu le știau.

Tili Niculae, declarații emoționante după ce a pierdut copilul pe care și-l dorea foarte mult. Actrița mai are o fetiță ce îi seamănă perfect soțului vedetei.

Tili Niculae, declarații emoționante despre sarcina pierdută anul trecut

„Cert este că, anul trecut când am făcut public prima pierdere de sarcină mi-a scris mămica lui David despre fricile și temerile ei. Timp de nouă luni de zile, pe facebook, cu grijă și mari speranțe am fost acolo și am încurajat-o. I-am spus să nu facă din experiența mea și experiența ei, iar dacă acest copil trebuie să vină…o să vină. Și așa s-a și întâmplat! Lunile a trecut iar la un moment dat am primit un mesaj cum că, DAVID- GABRIEL a venit pe lume. M-am bucurat enorm, fiindcă mi-am dat seama că articolul din 2016 despre trombofilie nu fusese în van, iar cu puterea lui Dumnezeu am putut să fiu sprijin pentru foarte multe mămici. I-am spus că dacă își dorește noi îl putem creștina. La momentul respectiv ea nu știa că sunt însărcinată…din nou”, scrie Tily Niculae.

„La un moment dat, până în botez, da, ne-am și văzut ca să-i ofer căruciorul Sofiei. Îl păstrasem atâția ani în ideea că la un moment dat voi plimba și mezinul familiei.De abia atunci i-am mărturisit cum la distanță de un an pierdusem a doua sarcină. (…) M-am rugat la Dumnezeu să îmi dea putere pentru tot și toate”, mai scrie ea.

Citește și