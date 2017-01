Tili Niculae, în lacrimi. Actrița face un apel disperat.

Tili Niculae, în lacrimi din cauza unei tinere mame care se luptă să trăiască. Andreea are 31 de ani și a născut în urmă cu o lună. Din păcate, de atunci se află în comăm motiv pentru care nici măcar nu și-a cunoscut bebelușa.

Tili Niculae, în lacrimi și face un apel disperat pe blogul personal, în speranța că oamenii vor înțelege și vor ajuta o tânără aflată într-o situație critică.

Tili Niculae, în lacrimi la început de an. „Are 31 de ani ca și mine”

„Primesc multe mailuri pe zi, diferite, complet diferite! Câteodată stau și mă întreb de unde am atâta putere să merg mai departe când văd câtă suferință este în jur, când mă simt atâtă de mică și neputincioasă, când mi-aș dori să ajut atât de multă lume! Când primesc mesaje și mi se spune: Din păcate, de azi, X nu mai este cu noi… Ca mine, ei bine, mai sunt mulți, mulți oameni care se gândesc la cei aflați în suferință! Și fac tot posibilul să AJUTE! Astăzi este vorba despre ANDREEA, care este în comă de mai bine de o lună! Are 31 de ani, ca și mine! Însă ea este în comă! Cu doar 10 zile înainte să o aducă pe lume pe fetița ei, a fost băgată în cezariană de urgență fiindcă i s-a declanșat o PANCREATITĂ! Fetița a ajuns cu bine pe lume, însă mămica ANDREEA din luna noiembrie a fost operată de șapte ori! Are nevoie disperată de sânge, de rugăciuni, de empatie, de ajutorul NOSTRU! Am aflat de ea în unul din sutele de mailuri! Sâmbăta asta, de la 11:00, se joacă spectacolul FLUTURI ȘI OAMENI pentru ea, dar și pentru fetița ei pe care încă nu a văzut-o! Dumnezeu lucrează prin oameni și mi s-a demonstrat de atâtea ori! „, a scris Tili pe blogul personal.



Actriţa Tili Niculae a aflat în luna februarie că este însărcinată cu al doilea copil dar, din cauza unor probleme de sănătate, sarcina s-a oprit din evoluţie în săptămâna a opta.