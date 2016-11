Tily Niculae, în doliu, după o cunoștință care a fost înmormântată weekend-ul care a trecut. Actrița povestește pe blogul personal cum a trecut de la tristețe la fericire și de ce experiență a avut parte.

„În week-end așa cum vă scriam aici am fost la târgul de carte de la Gaudeamus! A fost un week-end lung și am trecut de la tristețe la bucurie, ca-n filme! Spun acest lucru fiindcă am fost și la un eveniment neplăcut din viața oricui (o înmormântare), apoi am făcut drumuri București-petrecerea lui frate-mi (40 de km dus/intors), adormit spre dimineață! Mi-am dorit enorm să pot lua toate standurile la rând și să descopăr noi cărți, dar nu a fost chip! Duminică, după lansarea Jamilia simțeam cum mi se face rău! Nici acum nu m-am luminat dacă era de la căldură, de la oboseală, de la puhoiul de lume!”, a povestit Tily Niculae.