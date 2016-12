Fratele lui Trăistariu a devenit tătic în Ajun de Crăciun. Astfel că, Mihai Trăistariu a devenit unchi și a împărtășit bucuria cu fanii de pe contul de socializare, acolo unde a și făcut publică o fotografie cu Rafael Benedikt .

Trăistariu, fratele lui Mihai trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Mihai Trăistariu e în culmea fericirii, după ce a primit o veste nemaipomenită în Ajun de Crăciun. Artistul a fost sunat de Constantin care i-a spus că a devenit unchi pentru a doua oară.



Constantin Trăistariu a devenit tătic pentru a doua oară

„FERICIRE MAXIMA in familia Traistariu … Frate-miu, Constantin Traistariu, a devenit tata pentru a doua oara… in plina sarbatoare… Rafael Benedikt s-a nascut in Germania in seara de 23 decembrie… Mama lui, Silvie Avila, e inca internata… Urarea mea pentru cel mic e simpla : ” Puiule, sa ai parte numai de oameni buni langa tine, sa nu cunosti rautatile din lume si sa fii ferit de necazuri, sa ai o sanatate de fier, sa ai noroc cu carul, sa te iubeasca lumea, sa urci pe culmile gloriei si sa ai o viata ca-n povesti !” :)„, a scris artistul pe pagina sa de Facebook.