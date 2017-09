A treia soție a lui Marcel Toader rupe tăcerea. Dezvăluiri neașteptate din căsnicia lor

A treia soție a lui Marcel Toader rupe tăcerea în legătură cu divorțul dintre afacerist și Maria Constantin. Deși toată lumea se aștepta ca Diana să îl critice dur pe cel alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste, ei bine, femeia a declarat că nu are ce să-i reproșeze acestuia.

Diana avea 20 de ani când s-a căsătorit cu Marcel Toader, însă s-au înțeles de minune. Aceasta a ținut să precizeze că este pentru prima și ultima oară când vorbește despre acest subiect.

A treia soție a lui Marcel Toader, mărturisiri sincere despre afacerist

„Nu pot să îmi dau cu părerea despre ce se întâmplă acum. Nu am auzit de Maria Constantin înainte să fie cu Marcel, chiar nu știam cine e. Asta e părerea mea. Nu știu dacă l-a înșelat sau nu, e problema lor, sunt lucruri care chiar nu mă privesc! Noi am fost căsătoriți aproape un an. Un an și ceva cu tot cu relație. E prima și ultima dată când vorbesc”, a spus Diana Ghenu într-o emisiune TV.

Diana avea doar 20 de ani când s-a măritat cu Toader. „Eu nu am ce să-i reproșez lui Marcel în perioada în care am fost căsătoriți! Eu chiar nu am ce să spun de rău de el. Nu știu ce a făcut cu alte femei, în căsniciile cu altele, eu nu mă bag! Eu vorbesc despre căsnicia mea cu el. A fost o diferență mare între noi. Nu ne-am înțeles. A fost suficient un an de zile ca să îmi dau seama că nu o sa meargă. Atâta tot! Nu m-a înșelat, nu l-am înșelat! S-a înțeles bine cu mama. Eu eram copil, de-aia nici n-a mers relașia! Cu mine nu a fost șef, noi ne înțelegeam ok! Am fost împreuna într-o vacanță exotică! Asta asa e, a fost atent cu mine”, a spus aceasta în timpul intervenției telefonice televizate.

„Pe la televizor s-au spus multe lucruri neadevarate. Marcel suferă. Îl cunosc și văd că suferă. Nu mi se pare normal să apară la televizor și să spună ce s-a intamplat. Dar e alegerea lui! Fiecare om decide ce vrea să facă!”, a mai adăugat fiica fostului primar din Berceni.

Marcel Toader o acuză pe Maria Constantin că l-a înșelat. Marcel Toader, în vârstă de 54 de ani, care se află în proces de divorț de a șasea soție, Maria Constantin (30 de ani), a fost invitat luni la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, prezentată de Mirela Boureanu Vaida, unde a povestit din culisele celui mai mediatizat divorț în această perioadă.

