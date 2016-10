Tudor Chirilă, în război cu colegii de breaslă. Cei care s-au revoltat după afirmațiile juratului de la Vocea României, sunt Călin Geambașu și Adrian Pleșca (Artanu).Totul a pornit în momentul în care Chirilă a declarat că artiștii preferă să cânte cover-uri, în loc să creeze propriiile melodii.

Tudor Chirilă, în război cu colegii de breaslă. „Cariera mea muzicală se bazează pe cântece pe care le-am compus împreună cu colegii mei din Vama Veche şi mai târziu din Vama. Peţuiesc la maximum creativitatea şi originalitatea. Influenţele nu se pot evita, dar în toate încercările mele de a scrie muzică mi-am propus să fiu original, să scriu muzică originală mai ales ca linie melodică. Prin urmare, mi-e greu să înteleg cum poate un cântăreţ să fie fericit interpretând doar piesele altora. OK, nu oricine poate să compună, înţeleg asta. Să vii la Vocea Romaniei ca să mai prinzi o nuntă mi se pare trist. Da, la Vocea Romaniei se cântă coveruri pentru că ăsta e formatul. Dar se presupune că show-ul ăsta e doar un punct de plecare sau un restart. Mă întreabă lumea de Tiberiu Albu”, a spus Chirilă.

„Tudore, ai zis-o bine, da’ nu prea…! În tot ce gândesti și scrii încearca si fiorul modestiei si pe cel al empatiei. S-ar putea să ai surprize placute. Probează! Ca esti un om talentat și inteligent este indubitabil iar pentru asta esti apreciat pe merit de o tara întreaga, inclusiv de mine. Sunt însă și alte calități care ți-ar putea înnobila spiritul si cu care ai putea sadi sentimente plăcute in juru-ți, nu neputințe care duc la frustrări. Pe cei care vin la Vocea Romaniei „ca sa mai prinda o nuntă” încearca sa-i intelegi; e șansa lor. Poate singura. Sunt oameni care au anumite înzestrări interpretative care nu au avut prilejul de a -și le etala sau valorifica niciunde. Din fotoliul lui Tudor Chirila poate ca totul se vede „de la un nivel încolo”, însă nu gândi numai dupa tine; tie ti-a iesit. Pe merit. (…) Macar cei care vin la Vocea Romaniei nu păcălesc muzica. Ei canta pe bune și din toti bojocii. Atât cât pot. Macar nu mint. Nu-i descuraja, fiindca ei oricum vin la acest concurs televizat dupa nenumarate refuzuri, ironii și șuturi în bot. Unele meritate, altele nu. Spui ca cei care nu sunt înzestrati cu darul compozitiei să apeleze la specialiști. Poate le dai tu bani daca tot le dai și sfaturi; o melodie proprie costa mai mult de 2.000 EUR. Casele de discuri te pun să îți plătești tot. (…) Platesti sau nu existi în peisaj. Prea puține sunt exceptiile. Poate tu esti una dintre ele iar pentru asta meriti felicitari. Tii minte când ți s-a zis de către un director al unui post de radio că „melodiile cu chitara nu intra pe post”?! Astfel de impedimente și muuulte altele intampina toti acei concurenti de la Vocea Romaniei pe care tu ar fi frumos sa nu ii descurajezi fiindca deja sunt. Si sunt la inceput de drum. (…)”,este o parte din mesajul lui Călin Geambașu.

Adrian Plesca, alias Artanu de la Timpuri Noi a reacționat și el . „Nuuu, Nuuu, Nuuuuu!Nu există ardoare, pasiune, ingenuitate, încredere, etc, etc, etc ca la 20 de ani sau „variante”. Și nu exista dorinta mai mare decat să-i arăți lu’ Loredana, (fata sau baiat), dacă îi place cumva sa te ia si pe tine in „zborul” ei.Toti tinerii viseaza! Doctorate și masterate sunt și în cultura pop! Ce bine e sa amesteci „dupa ureche” cu „academism”!

Râsul curcilor dragi tineri!”, a comentat Artanu reacția lui Chirilă.