Tudor Giurgiu, preşedintele TIFF, supărat pe autoritățile din Cluj: ”Ne-am făcut de rahat”

Tudor Giurgiu, preşedintele Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), a fost extrem de supărat pe autoritățile din Cluj după ce, luni seara, s-a permis din nou, accesul maşinilor în Piaţa Unirii, chiar în timpul proiecțiilor.

“Din nou 3000 de oameni aseară la proiecţia cu «Povestea iubirii» din Piaţa Unirii, cu coadă imensă la bilete la intrare (se vede şi în poză). Prima mare coproducţie internaţională filmată (şi) în Cluj sau în alte locuri din judeţ. Interes maxim, atmosferă festivă, emoţii, adaug aici şi prezenţa uriaşului actor care este Sir Derek Jacobi sau a regizorului Radu Mihăileanu. Ei bine, toate astea nu au fost de ajuns pentru a convinge Primăria sau/şi Poliţia Rutieră că e inoportun să dea drumul circulaţiei în jurul pieţei, sub pretextul unui val de nestăvilit de clujeni care se reîntorc în oraş după vacanţă. Ce s-o mai dregem, ne-am făcut de rahat! Adică nu contează că facem un festival major care pune Clujul pe hartă, nu contează că aducem business în oraş, toate astea pălesc atunci când vine vorba că o dată pe an, zece zile, să creăm condiţii civilizate de confort vizual şi mai ales fonic spectatorilor care aleg să vadă film în Piaţa Unirii”, a spus Giurgiu, care dă exemplu unui şofer care a claxonat.

„Spre exemplu, aseară, spre finalul filmului, un moment tandru, liric între personaje a fost «spart» de claxoanele unui bou. Stimaţi domni care luaţi decizii atât de «înţelepte», poate vă stăm în gât în astea 10 zile, poate vă doriţi să plecăm din Piaţa Unirii (se rezolvă şi asta, dar va trebui să daţi socoteală clujenilor), poate vi se pare că merge să vezi filmul şi aşa, cu cârduri de maşini prin preajmă. Vă spun eu însă, nu se poate. Eu vreau performanţă şi standarde înalte de calitate în festival. Ştiu că nu e neapărat ce vă preocupă şi pe dvs., dar noi aşa am ajuns să facem un eveniment respectat în toată lumea. Dacă vi se pare puţin, daţi drumul la toată circulaţia în timpul filmelor, o să vină şi Alain Delon să se bucure şi el de zgomot şi claxoneală. Dacă vă pasă, transmiteţi-ne scuze şi va fi ok. PS. Nu-mi spuneţi că a fost o situaţie excepţională aseară, nu am văzut valuri sau cozi uriaşe de maşini cum văd în Bucureşti pe DN1 duminică seara post-vacanţă. V-aţi pripit şi aţi stricat un pic unul din evenimentele de vârf ale TIFF2017”, a scris Giurgiu pe Facebook.