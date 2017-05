Cât de frumoasă era Gabriela Cristea în adolescență! Imagini de colecție

Gabriela Cristea este o femeie frumoasă, însă și în adolescență a stat la fel de bine la capitolul ”aspect fizic”. Prezent în platoul ”Wowbiz”, tatăl vedetei a adus câteva fotografii din perioada cea mai rebelă din viața fostei prezentatoare.

Ochi albaștri, visători, privire senină, părul negru și drept și un chip luminos. Așa arăta Gabriela Cristea în perioada adolescenței, iar lucrurile nu s-au schimnat prea mult nici în prezent, aceasta fiind considerată una dintre cele mai frumoase femei din România.

Aspectul fizic însă se pare că nu îi era suficient brunetei. Tatăl acesteia povestea că Gabriela era o tânără inteligentă și ambițioasă.

”Gabi era o fată foarte ambițioasă, citea foarte mult. M-aș bucura să meargă măcar cu o floare și o lumânare la mormântul mamei ei! Eu am lipsit foarte mult de acasă, am fost plecat la muncă în străinătate ca să aibă o viață cât mai îmbelșugată. Gabi nu a avut timpul necesar pentru a se apropia de mine. Adolescenta și-a petrecut-o mai mult cu mama. Nu am fost deloc niște părinți duri, mama lui Gabi i-a facut toate plăcerile„, povestea Eugeniu Cristea, tatăl vedetei.



Foto: Capturi Wowbiz

Gabriela Cristea este însărcinată cu primul ei copil. Prezentatoarea de televiziune și partenerul ei de viață, muzicianul Tavi Clonda, urmează să devină părinți pentru prima oară în toamna acestui an.

Vedeta, care a fost fotografiată într-o ipostază emoționantă în noaptea de Înviere, a mai fost căsătorită cu omul de afaceri Marcel Toader, cel care în prezent este însurat cu interpreta de muzică populară Maria Constantin.