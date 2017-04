Luminița Anghel și David Pușcaș, separați de Paște: ”A fost horror”

Luminița Anghel și fiul ei adoptiv David Pușcaș par să nu reușească să-și rezolve conflictele și petrecut Paștele separat. Cântăreața a stat alături de familia sa, David a fost îm compania prietenilor.

„Mă bucur că ne-am văzut înainte Paşti. Trebuia să ne vedem şi sâmbătă, dar nu ştiu ce s-a întâmplat. Eu am avut cu cine să îmi petrec Paştele. A doua zi a fost groaznic, a fost horror. Am stat şi duminică şi luni singur în casă. Nu mi-a fost rău, dar au fost nişte momente doar eu cu mine şi am fost aşa… Am realizat că eu nu prea mă suport pe mine şi când stau doar eu cu mine nu mă simt singur”, a declarat David Puşcaş la „Agenţia VIP”.

Se pare totuși că Luminița Angheș și David au avut din nou niște dispute.

„A spus că o să ne vedem să ciocnim un ou şi atât. S-a supărat că a crezut că eu am pus paparazii care ne-au fotografiat atunci în faţa blocului şi nu m-a crezut”, a mai spus tânărul.

David Puşcaş e fiul Luminiţei Anghel, înfiat după căsătoria cu Marcel Pușcaș.

Fiul Luminiței Anghel a ajuns rău, după ce a fost dat afară

„Locul de muncă pentru mine înseamnă pasiune, devotament, împlinire pe plan profesional. În perioada asta eu am căutat un loc de muncă pentru a-mi întreține garsoniera cu mama mea. Managerii nu au fost de acord să își vadă chipul în ziare. Mi-au spus că eu sunt cu televiziunile, cu showbiz-ul. Mi-am făut prieteni acolo, țin legătura cu foștii mei colegi de muncă. Îmi doresc foarte mult să am proiecte cu public deschis, evenimente. Vreau să fiu un model pentru societate. Mi-este foarte greu să vorbesc despre mama. S-a supărat fiindcă am fost dat afară. Mama m-a acuzat că am fost dat afară. Eu nu m-am tinut 100% de job-ul la care am fost, întârziam. Nu suportam programul intens”, a spus David Pușcaș la Antena Stars.

