Un prieten al Ilenei Ciuculete aruncă bomba la 40 de zile de la moartea vedetei

„Ileana a ştiut că e bolnavă, dar nu a vrut să spună. Aproape de un an, un an şi jumătate ştia. Sincer să fiu, ea avea două familii, familia: soţul, copii – pe care-i iubea foarte mult şi a doua era publicul. A făcut multe sacrificii pentru public. De multe ori când avea concerte, ea era atacată. Un bioenergoterapeut nu face minuni, nu vindecă, ci deblochează nişte lucruri. Nu, niciodată nu mi-a zis de boală, dar am simţit. Ea a ştiut, dar nu a vrut să-i spună lui Cornel. Nu se mai putea face nimic. A fost urgent la medic, a făcut tratament. Viorele, să mă duc pentru transplant? LA ultimul concert pe care l-a avut, undeva la Buzău, a fost obositor şi i-a pus capac.”, a povestit Viorel Pop la tv, despre moartea Ilenei Ciuculete.