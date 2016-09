Chiar dacă pare greu de crezut, un realizator tv de la noi avea aproape 100 de kilograme pe vremea adolescenței. Este vorba de Răzvan Botezatu, colegul de platoul al Rocsanei Marcu și prietenul cel mai bun al Biancăi Drăgușanu.

Răzvan Botezatu a acceptat provocarea lansată de Bianca Drăgușanu, de a publica pe contul de socializare, o imagine din perioada adolescenței. Realizatorul tv nu a avut nicio problemă în a le arăta tuturor cum arăta în urmă cu 16 ani, iar fotografia a făcut senzație pe Facebook. Mulți dintre prietenii virtuali i-au admirat curajul, printre care și Bianca. „Bravo, iubi. Nu mulți au curaj”, a fost mesajul viitoarei mămici.

Răzvan Botezatu, la un pas de moarte din cauza dietelor

Răzvan Botezatu a slăbit în urmă cu câțiva ani peste 30 de kilograme, pentru că, spune el, era jignit de către colegi și nu mai reușea să își găsească haine pe măsură.„Eu m-am înfometat în luna aceea foarte mult, am răcit și corpul meu nu mai putea să lupte și am făcut tuberculoză. Un an de zile am stat în spital și luam 15 pastile în fiecare zi. Mama a venit în țară și nu mă mai lăsa să plec acasă, căci era contagioasă. Au mers la școală și i-au verificat și pe colegi. Sora mea s-a îmbolnăvit și ea și a stat cu mine la spital. Ajunsesem piele și os și nu mai puteam. Îmi pare rău că nu mai am poze de atunci. În niciun caz nu mai slăbești prin înfometare. Eram bătut de colegi, eram în depresie și nu mai puteam. Aveam plămânii găuriți și eram în pericol de moarte. Și acum am pielea atârnată și nu mai scap de ea decât cu operație. M-am menținut și sunt limitat după ce am fost bolnav. În fiecare an trebuie să fac niște analize mai speciale, să văd dacă a mai evoluat și dacă a stagnat boala”, a spus Răzvan Botezatu în urmă cu ceva timp, pentru Antena Stars.