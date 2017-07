Andreea Raicu a împlinit 40 de ani. Mai știți cum arăta pe vremea când era model?

Andreea Raicu a împlinit astăzi 40 de ani și a fost răsfățată de toți cei din jurul ei.

Suprizele au început încă de la miezul nopții, cu tort, șampanie și trandafiri, apoi s-au ținut lanț toată ziua.

Dis-de-dimineață, Andreea a fost trezită de colegii săi, care i-au bătut la ușă. „Copleşită şi fără cuvinte. Echipa mea minunată a vrut să mă felicite, aşa că a apărut la uşa mea de la 8 dimineaţa. Mulţumesc foarte mult. Mă faceţi să mă simt atât de iubită şi îmi daţi energie şi dragoste ca să fac totul în fiecare zi! Vă iubesc”, a scris Raicu.

Fosta vedetă TV s-a lansat în lumea modei când abia avea 20 de ani, cu un look complet diferit și un păr foarte scurt.



Andreea Raicu a devenit cunoscută în 1995, la vârsta de 17 ani, după ce a câştigat locul I în cadrul ediţiei naţionale a competiţiei Elite Model Look, urmând ca apoi să îi fie oferit premiul „Best Elegance” la finala internaţională a aceleiaşi competiţii. Ca fotomodel, Andreea Raicu a colaborat în special cu Irina Schrotter şi cu Doina Levintza.

Din punct de vedere al carierei în televiziune, vedeta a prezentat mai multe emisiuni, printre care „Reuniunea de clasă”, „Big Brother”, „Megastar” şi „Miss fata de la ţară”. Vedeta a fost aleasă de două ori „Cea mai sexy femeie din România”, de către cititorii revistei FHM, iar în 2001 a ocupat locul al doilea la secţiunea „Cea mai sexy vedetă de televiziune” din cadrul Premiilor TV Mania.

Devastată după ce după ce mama ei a fost diagnosticată greşit cu cancer

Andreea Raicu a mărturisit recent că mama ei a fost diagnosticată, în trecut, cu cancer la plămâni. Şocul a fost unul imens pentru vedetă, astfel că aceasta a leşinat pur şi simplu în cabinetul doctorului, atunci când a primit cumplita veste. „Am avut o perioadă, până am fost în India şi mi-am rezolvat problemele emoţionale, când credeam că am spasmofilie. Şi medicii credeau la fel. Am fost la spital cu mama şi a facut nişte analize că se simţea rău şi i-au spus că are cancer la plamani. Atunci am leşinat. Nu avea”, a spus ea, în direct.