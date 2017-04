Vă mai amintiţi cum arăta Tudor Chirilă la apariţia în showbiz, în urmă cu 20 de ani? | FOTO

Tudor Chirilă, fiul gazetarului Ioan Chirilă şi al actriţei Iarina Demian, şi-a făcut apariţia în showbiz la sfârşitul anilor ’90 când împreună cu câţiva prieteni au pus bazele trupei Vama Veche, al cărei solist era.

Cunoscut ca actor şi solist deopotrivă, Tudor Chirilă a fost mereu în centrul atenţiei. În anul 1996 a absolvit UNATC la secţia Actorie şi la începutul anilor 2000 a ales să joace în piese de treatru. În 2004, Tudor a primit premiul UNITER pentru „Cel mai bun actor” în rolul său din „A douăsprezecea noapte”.

Vama Veche a fost înființată în 1997

În anul 1997 Tudor şi doi prieteni au înfiinţat formaţia „Vama Veche”, o formaţie care s-a bucurat de un succes extraordinar în rândul tinerilor. Până în 2006, an în care legenda a luat sfârşit, „Vama Veche” a scos 7 albume (dintre care doua: Best of si Vama Veche Live), dintre care cel de-al doilea a avut vanzari record, de peste 200.000 de exemplare.

Din 2008, Tudor este solistul trupei Vama, noua formaţia înfiinţată de Chirilă. În ceea ce priveşte viaţa amoroasă, Tudor Chirilă a avut o relaţie de doi ani cu Andreea Raicu. Aceştia s-au despărţit după o relaţie cu suişuri şi coborâşuri, care a ajuns în atenţia publicului încă din 2006, când cei doi au devenit un cuplu.

În prezent, Tudor Chirilă are o relație cu Iulia Mâzgan, iar împreună au doi copii.

Foto: arhiva Libertatea