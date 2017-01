Viața Mirelei Boureanu Vaida s-a schimbat complet după ce a adus pe lume cel de-al doilea copil. Fosta prezentatoare tv mărturisește că micuțul Vladimir face legea în familia acesteia.

Viața Mirelei Boureanu Vaida este total diferită de când a devenit din nou mamă. Cei doi copii ai vedetei sunt extrem de diferiți, motiv pentru care, iar băiețelul a devenit dependent de mama lui.

Viața Mirelei Boureanu Vaida cu doi copii

„Desi sunt copiii mei, Carla si Vladimir sunt destul de diferiti. Credeam initial ca voi reusi sa ma impun in fata lor, ca voi fi o mama puternica. Uite insa ca mi-au dat o lectie. I-am crescut pe amandoi la fel, insa cel mic, Vladimir, a devenit foarte dependent de mine si mamos. Nu pot face nimic pentru ca vrea numai in brate, pupat, giugiulit, intors pe toate partile. Carla este mai independenta. Ori asa or fi femeile in ziua de azi, ori asa e ea, cert este ca Vladimir, un leu nascut in luna august, m-a doborat. Deja face legea intre femeile din casa, adica intre mine, bona si Carla. Noi trei suntem toate Pesti. Asa ca ne-a terminat leul pe toate trei!

E mamos, alintat, nu suporta sa stea singur in camera in patutul lui. Vrea pe canapea in living, cu muzica tare, cu vorbarie multa, sa fie la curent cu tot ce misca in casa. Sper ca in curand sa schimbam putin macazul si sa il cresc barbat in fire, ca eu asa m-am laudat la toata lumea, ca fac din ei oameni independenti, pe picioarele lor”, a declarat Mirela Boureanu Vaida pentru agentiadepresamondena.com