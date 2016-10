Vica Blochina a slăbit cu tratamente de 2000 de euro. Vedeta și-a remodelat recent nasul iar, în ultimele luni, a urmat o serie de tratamente corporale ce i-au redat în mod incredibil silueta de balerină.

Vica Blochina a reusit sa scape de stratul de grasime de pe abdomen, de pe solduri, picioare, de deasupra genunchilor si chiar de pe brate, fara operatii ori liposuctie, ci doar cu ajutorul unui aparat care prinde prin vacuum grasimea din zonele cu probleme, o ingheata pe loc urmand ca, dupa masajul de dezghetare, sa se elimine definitiv din corp. In acest mod se scapa definitive de colaceii de grasime ce nu pot disparea uneori nici prin diete si sport frecvent.

“Am fost la începutul verii la lansare și am zis că asta trebuie să fac pentru că nu reușeam să slăbesc nici cu dietă nici cu sală. Aveam multe zone de pe corp pe care trebuia să lucrez, așa că a fost nevoie de șase ședințe în total. Am așteptat trei luni să văd efectele totale, am făcut de curând măsuratorile și am rămas surprinsă. Am slăbit 6 cm în talie si grasimea de pe abdomenul inferior, coapse și din zonele laterale pur și simplu s-a evaporat. Asta fără ca eu să fac ceva special, să merg la sală sau să țin vreo dietă strictă. Grasimea odata înghețată se elimină natural. Pe lângă operația la nas, aceasta este cea mai bună investiție pe care am făcut-o pentru mine în ultimii ani”, declară Vica Blochina.

Vica Blochina a slăbit cu tratamente de 2000 de euro. Procedura nu este dureroasă

După ce și-a operat nasul, Vica Blochina vrea să slăbească. Procedura nu este dureroasă și nu necesită timp de recuperare. Tratamentul reduce tesutul adipos prin înghețarea zonei respective la -9°C și ajută sistemul lipidic al organismului să elimine în mod natural celulele de grasime.