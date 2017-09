Actrița Adela Popescu nu doar că a fost un elev conștiincios, dar făcea sacrificii pentru a ajunge la școala. Își amintește bine de anii aceia. Și cu drag. (Citeşte AICI toate informaţiile despre noul an şcolar)

„Mama mea a fost educatoare și grădinița era în aceeași incintă cu școala, așa că eram învățată cu drumul ăsta și cu distanța, mai ales că erau trei kilometri pe care îi parcurgeam în fiecare dimineață pe jos, trei dus- trei întors. Deci nu era vreo mare filozofie, dar îmi amintesc plăcerea cu care am aranjat rechizitele, ghiozdănelul cum l-am mângâiat, l-am periat, îl miroseam. Îmi mai amintesc că era frig, pentru că la noi la țară se făcea focul noaptea și până dimineața se răcea, iar tata se trezea să facă focul în sobă, dar nu se încălzea până plecam. Am o senzație de rece, parcă nu aș ieși din învelișul ăla, de sub plapumă, să plec la școală”, ne-a povestit Adela, completând că atât de mult i-a plăcut la școala din sat, încât nu a chiulit niciodată.

Adela Popescu mergea zilnic pe jos 3 kilometri

„N-am plâns deloc. Eu nu am fost un copil dificil. Dacă știam că trebuie să merg la școală, mergeam la școală. Nu am chiulit niciodată. Îmi amintesc că era foarte fain la școală. Spre exemplu când aveam orele de sport, ieșeam în curtea școlii și era o curte între niște dealuri. Îmaginează-ți ce frumos era”, a mai spus cântăreața.

VIDEO: Dumitru Angelescu

CITEȘTE ȘI: