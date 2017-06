Săptămâna trecută, Adela Popescu i-a tăiat moțul fiului ei, motiv pentru a încinge o petrecere între rude și apropiați. Așa cum prevede tradiția, Alexandru a trebuit să aleagă trei obiecte, menite să-i prevadă viitorul. Alegerile micuțului nu au fost deloc pe placul mamei sale.

Așa cum prevede tradiția românească, orice copil alege, la prima lui aniversare, câteva obiecte de pe o tăviță, despre care se spune că sunt menite să-i prezică viitorul. De această tradiție nu s-a lipsit nici Adela Popescu care a fost extrem de nerăbdătoare să organizeze o primă petrecere pentru fiul ei.

„Petrecerea lui a fost a noastră, de fapt, pentru că noi am făcut petrecerea un pic mai devreme, în loc de duminică, atunci când împlinea el un an, am făcut-o joi, pentru că mulți prieteni buni de-ai noștri plecau sau aveau treabă în weekend. A fost o petrecere de oameni mari, cu câțiva copii invitați la un loc de joacă care au alergat, iar Alexandru este în perioada în care descoperă mersul și îți dai seama…”, ne-a declarat Adela.