VIDEO EXCLUSIV/ Alexandru Ciucu poruncește, Alina Sorescu se codește. I-a cerut deja al treilea copil

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu se bucură de statutul de părinți de fete, însă designerul are în plan și un al treilea copil. Vestea a cam luat-o prin surprindere pe soția lui, căreia nu pare să îi surândă prea curând o nouă sarcină.

Soții Ciucu – Sorescu și-au botezat recent cea de-a doa fiică, pe Ana Raisa, în vârstă de 5 luni. Cu această ocazie, designerul ne-a dezvăluit că își dorește o familie numeroasă. “Ne-am dori trei copii în general, adică vorbisem…”, a punctat Alexandru Ciucu, anunțul lui luând-o cam prin surprindere pe proaspăta mămică. “Nu știu. Duci tu încă o sarcină?”, a fost reacția Alinei Sorescu, rostită cu zâmbetul pe buze. “Ne-am dori trei copii, când va fi să fie, uite, acum, au venit una după alta”, a fost concluzia lui Alexandru Ciucu, semn că nu are de gând să renunțe la dorința lui. Prima lor fiică a venit pe lume în ianuarie 2014, iar Ana Raisa în primăvara acestui an. Îndrăgostiții și-au dorit ca diferența de vârstă dintre cele două fetițe să fie mică.

Roșcata se reapucă de pilates

Cântăreața a luat pe parcursul sarcinii aproximativ 16-17 kilograme, ea reușind să scape de multe dintre ele prin alăptat. “Mai sunt câreva de dat jos,o să se ducă ușor ușor. Încă nu m-am apucat de sport, abia aștept să mă reapuc de pilates, pentru că am descoperit că asta îmi place și că e cel mai ok mod să te recuperezi după o naștere prin cezariană”, a declarat, pentru Libertatea, Alina Sorescu.

Citește și:

VIDEO EXCLUSIV/ Alina Sorescu a clacat cu doi copii: ”Nu mai facem față!