Ce mânâncă și ce nu mănâncă Anca Serea de reușește să arate trasă ca printr-un inel, în ciuda faptului că are cinci copii? Probabil multe dintre mămicile care o cunosc, dar și cele care o știu doar de pe micul ecran, își pun această întrebare. Ei bine, vedeta TV nu are un regim strict, dar este foarte atentă la ceea ce consumă. Recent, cu ocazia unui eveniment monden, Anca a evitat să guste din gama variată de produse culinare. Motivul? ”Azi am mâncat doar o salată, iar de aici am ales frigărui de creveți cu orez. Sunt destul de conservatoare în ceea ce privește gusturile culinare. Nu prea am curaj să încerc gusturi noi, mănânc doar ceea ce știu”, a spus aceasta pentru Libertatea.

Anca Serea spune ce NU mănâncă deși are un program infernal

Cu siguranță însă, și alergătura și efortul fizic pe care-l face o ajută să arate așa de bine. Anca Serea este o fire foarte activă și face față cu bruou rolului de mămică a cinci copii. ”Mă trezesc de fiecare dată dis-de-dimineață să duc copiii la școală și la grădiniță. Apoi merg la un masaj, fac piața, onorez evenimente”, a adăugat aceasta. Anca Serea a mai spus că nu de puține ori obișnuiește să-și ia cu ea în mașină toți cei cinci copii ai săi, atunci când nu are cu cine să-i lase și că mezinul care are doar câteva luni nu plânge după ea, fiind obișnuit cu prezența bunicei sale.

