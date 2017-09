După ce a devenit mămică, Andreea Mantea a suprins pe toată lumea prin simplul fapt că s-a transformat total, devenind cu totul o altă persoană, dedicată exclusiv fiului ei în vârstă de doi ani și jumătate. Andreea Mantea își crește fiul după propriile reguli.

Dat fiind faptul că nu a stat prea mult în concediu de maternitate, Andreea Mantea încearcă să compenseze cumva orele pe care nu le petrece cu fiul ei, David. Drept urmare, bruneta nu-l obligă pe micuț să facă nimic din ceea ce nu dorește și, uneori, se lasă șantajată de lacrimile lui. Dovadă că, în momentul în care David s-a răzgândit că vrea din nou suzeta, Andreea nu a avut tăria de a-l ignora.

„Suntem la stadiul că, după ce el a aruncat suzeta, i-am luat-o din coșul de gunoi, am dezinfectat-o și i-am dat-o înapoi. Bine, el nu stă cu suzeta decât atunci când mergem la nani și îi zice „Iu”. Eu i-am explicat că, dacă o distruge și pe asta, ultima dintre cele patru, alta nu mai vede, așa că se poartă frumos cu ea, o pupă, au o relație”, ne-a povestit Andreea, recunoscând că nu l-a obligat pe David să renunțe nici măcar la scutecul absorbant. „La pampers nu am renunțat. Adică am renunțat și nu, pentru că sunt zile când nu-l vrea și zice că merge el singur la baie, dar sunt zile când efectiv se trezește de dimineața și zice că a făcut și îl mai folosim când plecăm pe undeva pentru că nu am încredere în el, pentru că mă minte, zice fix după ce a făcut”.

Prezentatoarea emisiunii „Wowbiz” este de părere că nu trebuie să existe niște reguli exacte după care să se crească copiii, așa cum a mai auzit pe la alte mămici, ci că fiecare copil are propria evoluție. „Eu cred că fiecare mamă este unică în felul ei și și-a adoptat propriile idei și face exact cum crede ea de cuviință și cum crede că este mai bine. Nu sunt genul de om care se gândește că vai, are doi ani, trebuie să renunțe la pampers sau la suzetă sau că nu a învățat să zică nu știu ce. Chiar nu le înțeleg pe mămicile care critică alte mămici. Nu există un manual, o lege, nimic care să-ți impună cum să-ți crești copilul. Îl crești așa cum vrei, atâta vreme cât îl crești cu bun simț, în așa fel încât să-i respecte pe ceilalți. Nu-i zic „NU” decât atunci când cred eu că este necesar sau în pericol. Chiar nu sunt absurdă și chiar nu îmi fac griji dacă într-o zi face numai lucruri urâte și îi zic „Nu, nu, nu”, încontinuu, chiar nu-mi fac griji că rămâne cu sechele, că nu-și mai dezvoltă personalitatea. El este un copil atât de fericit și de vesel. De când se trezește și până se culcă el râde încontinuu. Cum aș putea eu să vin să-i spun că există un manual în care nu are voie să facă cutare lucru, că eu nu am voie să-i fac nu știu ce. Nu. Este liber să facă absolut tot ceea ce vrea, ceea ce își dorește, pentru că este la început de viață, descoperă lumea asta și atunci eu nu am cum să-i interzic decât dacă viața lui va fi pusă în pericol”, a mai completat Mantea.

