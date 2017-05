Asemenea majorității femeilor care pe timpul sarcinii iau câteva kilograme în plus, și Andreea Tonciu s-a îngrășat vreo 18. Chiar dacă nu a reușit să revină la vechea siluetă, Andreea Tonciu recunoaște că nu s-a ambiționat să se apuce de sport.

După câteva luni, timp în care s-a dedicat exclusiv fiicei sale, Rebecca, Andreea Tonciu a ieșit, în sfârșit, din casă și a venit la un eveniment monden. Bruneta nu mai are imaginea sexy de altădată – pesemne că maternitatea a schimbat-o total-, dar nici silueta. Extrem de sinceră ca întotdeauna, Andreea a recunoscut că s-a îngrășat și în cele nouă luni, dar și după ce a devenit mamă, însă susține că a meritat orice efort pentru fiica ei.

„Toată lumea mă întreabă cum de am ieșit din casă. Uite că am ieșit, pentru că trebuia să vin la evenimentul acesta. Sunt prietenă cu fetele care au salonul. M-am transformat într-o mămică care stă doar cu fiica ei, dar având în vedere că trebuia să ajung în seara asta aici, am venit, dar în rest totul timpul meu este dedicat Rebecuței. Sunt plecată de pe la vreo trei după amiază și acum îmi este cam dor de ea. La ora asta trebuia să fiu cu ea în pătuț să ne uităm puțin la desene și apoi să facem nani”, ne-a declarat bruneta.