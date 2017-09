Extrem de curajoasă, Aylin Cadîr a rămas însărcinată la un an după ce a devenit prima dată mamă, urmând ca luna viitoare să mărească familia cu încă un băiețel. Extrem de activă, actrița ne-a povestit că abia acum resimte efectele unei sarcini.

Pe Aylin Cadîr am întâlnit-o la un restaurant din Capitală, savurând niște burgeri, loc unde a ajuns nu pentru că avea pofte de gravidă, ci pentru că nu are deloc stare să stea acasă. „M-am îngrășat ca o femeie normală. Am pus ceva kilograme, deci o să am cam mult de lucru după, dar este ok, e normal, n-am nicio problemă cu asta. Am lucrat foarte mult în sarcina asta, până în luna a șaptea și nu mă menajez. Sunt foarte activă și chiar nicio problemă de niciun fel. Sunt sarcini care te obligă să stai la pat sau să nu te poți mișca. Eu nu am avut nicio problemă. Nu simt că sunt gravidă. Acum că a început să crească burta, în momentul în care mă așez, îmi este mai greu să mă ridic, dar altfel chiar nu am avut nicio problemă”, ne-a declarat Aylin. Deși părea că ambii copii vor fi născuți în aceeași perioadă, undeva în jurul lunii septembrie, mezinul se mai lasă așteptat.

„Mai am o lună. Nu cred în programări de genul ăsta, ca ambii copii să fie născuți la perioade apropiate, așa s-a întâmplat. Pavel este în septembrie, iar cel mic o să se nască în octombrie, cam așa. Depinde când o să vrea să se nască. Aveam termenul undeva la final de octombrie, iar acum văd că mai scade că este cam măricel. O să vedem”, a mai spus actrița.

Aylin Cadîr este însărcinată în ultimul trimestru

Trecând deja prin experiența de femeie însărcinată, bruneta s-a arătat extrem de relaxată pe toată perioada sarcinii și declară ca așa va fi și cu fiul ei. „A fost diferit în sensul că prima sarcină am protejat-o foarte mult și m-am menajat foarte mult, iar acum nu m-am menajat deloc și m-am comportat ca și cum nu aș fi de fapt gravidă, iar sarcina a crescut absolut normal, fără nicio problemă”, completând că a avut curajul să facă un al copil la o diferență de doi ani, tocmai pentru că are un real ajutor din partea soacrei sale în creșterea copiilor. „Am fost relaxată și la primul copil asta și pentru că am avut norocul să o am pe soacra mea care este medic pediatru și de partea cu panica s-a ocupat ea, așa că mi-am permis să fiu relaxată”.

VIDEO: Cosmin Nistor

CITEȘTE ȘI: