Începând cu 18 septembrie, Bianca Drăgușanu va fi noua prezentatoare de la „Te vreau lângă mine”, devenind astfel colegă cu tatăl fiicei sale, Victor Slav. Deși se așteaptă ca Victor să fie un telespectator fidel al emisiunii ei, Bianca Drăgușanu recunoaște că ea îl fentează pe Slav și că adoarme înainte ca el să apară pe post.

Aproape trei luni i-au trebuit Biancăi să se gândească dacă vrea să revină pe micul ecran și dacă face față unei emisiuni în direct. „În momentul în care am fost întrebată, la începutul verii, despre acest proiect, încă nu știam nimic și am spus exact ce știam. Am avut o vară întreagă la dispoziție să diger informația, ca să spun așa, să stau să mă gândesc, să mă informez, să văd tot ce înseamnă acest proiect. Nu e ușor deloc pentru că ești în direct, 6 zile, iar a 7-a, sâmbăta, este înregistrată, cred că este o muncă enormă, dar și o muncă frumoasă. Nu mi-e frică de emisiunea în direct, dar uite că aseară (n.r. marți) am spus că nu o să am nicio emoție, în schimb, în timpul emisiunii m-am bălbâit. Bine, asta face parte din normalitate și nu cred că e atât de grav”, ne-a povestit entuziasmată Bianca.

Bianca Drăgușanu recunoaște că-l fentează pe Victor Slav

Cu toate emoțiile, Bianca își dorește să-și facă extrem de bine treaba și să aibă audiențe maxime cu emisiunea pe care o va modera. Blonda speră ca soțul ei să se numere printre cei mai mari susținători, chiar dacă ea recunoaște că au fost zile când a adormit înainte ca emisiunea pe care Victor o prezintă alături de Andreea Mantea să intre pe post. „Câteodată, adorm înainte să adoarmă fiică-mea, deci atât de obosită sunt. Cad lată, dar asta este. Cu siguranță nici el nu o să aibă timp să se uite la emisiunea mea. Primele dăți o să se uite, asta sunt sigură, apoi nu știu ce se va întâmpla”, ne-a mai spus Bianca.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu