Cu câteva ore înainte de a porni un întreg scandal cu agenții rutieri, Cristi Boureanu era extrem de pașnic. Fostul deputat, însoțit de iubita lui, Laura Dincă, au acceptat invitația lui Cătălin Botezatu și au venit să deguste prima apă plată neagră din România.



Proaspăt întorși din Israel, unde au profitat de vremea bună și au stat doar la plajă, Cristi Boureanu și iubita lui, Laura Dincă, au venit la terasa unui restaurant din Capitală pentru a degusta prima apă plată neagră din România. Cât timp au stat la petrecere, nici unul dintre cei doi nu a consumat băuturi alcoolice, ci doar apa pe care Cătălin Botezatu o lansa. Starea de bine a fostului deputat nu trăda nicicum ceea ce urma să se întâmple câteva ore mai târziu. Cu zâmbetul pe buze, Boureanu ne-a povestit cum a fost în vacanța din Israel și cât de bine s-au simțit acolo.

„A fost frumos. Am stat la plajă. Dar am plecat bronzați de la 1 mai. Am fost la noi și chiar am dormit pe plajă acolo”, ne-a declarat Boureanu.