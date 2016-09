VIDEO EXCLUSIV/ Coșmarul care o trezește noaptea din somn pe Ramona Bădescu. “Verific mereu dacă mai respiră!”

Ramona Bădescu este nedespărțită de cățelușa ei, Hera, care în octombrie va împlini 11 ani. Patrupedul este parte din familie și doarme în pat cu stăpâna sa, care o iubește necondiționat.

Atașamentul dintre Ramona Bădescu și animalul ei de companie este evident. Bruneta merge cu Hera peste tot: de la evenimente mondene, până la întâlniri de afaceri, cățelușa fiind extrem de inteligentă și foarte bine educată. Stăpâna o transportă într-o geantă de fițe, iar patrupedul s-a obișnuit să fie în centru atenției și stă cuminte la poze.

Ramona Bădescu pleacă și în vacanțe cu Hera

Ori de câte ori merge în concediu, Ramona Bădescu are grijă ca și “fiica” ei să o însoțească. Dacă Hera nu este binevenită la hotel unde face rezervarea sau dacă nu găsește locuri la avion pentru Hera, vedeta renunță la călătorie fără să stea pe gânduri. Nu concepe viața fără bichon-ul care i-a intrat la suflet și nu o dată a trăit momente cumplite, temându-se ca suflețelul ei să nu pățească ceva. Deși Hera are analizele la zi și stă bine cu sănătatea, nu o dată Ramonei Bădescu i-a stat inima în loc. “E ca și fetița mea. Câteodată, ea având somnul atât de liniștit, mă trezesc noaptea și o mișc, o pipăi, pentru că nu se simte că respiră și atunci intru în panică! Am umanizat-o mult”, a declarat, pentru Libertatea, Ramona Bădescu, ea fiind prezentă la inaugurarea unui centru medical pentru animale.

