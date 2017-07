Sâmbătă, după 9 ani de relație, Crina Abrudan s-a măritat cu Gabi Popescu într-un cadru restrâns, avându-i ca nași pe Luminița și Cosmin Olăroiu. Așa cum îi stă bine unei mirese în cea mai importantă zi din viața ei, Crina a fost sufletul petrecerii, uitând să mănânce sau să bea.

La câteva zile de la petrecerea de nuntă, Crina Abrudan mai simțea efectele unei seri de pomină. Fosta știristă ne-a declarat că s-a simțit extraordinar la propria nuntă, unde a dansat întreaga seară. „Nu am făcut febră musculară, dar niște bătături pe ici, pe colo sunt. Cât m-am chinuit eu să-mi găsesc o pereche de încălțăminte să nu-mi facă bătături, a fost imposibil. Am calculat și eu după nuntă cât am stat încălțată. M-am încălțat sâmbătă pe la 16.00 și m-am descălțat duminică la 8.00. Am avut tocuri foarte înalte, dar și foarte comode”, ne-a declarat Crina, completând că până și tortul mirilor l-a mâncat abia a doua zi, când au ajuns acasă.

„N-am mâncat. Am mâncat doar sarmale. Aperitivul l-am ratat, evident, pentru că atunci veneau invitații, peștele habar nu am când s-a dat și oricum nu mâncam pește, dar nici măcar nu l-am văzut, pentru că am dansat. Am avut proțap, am ratat și proțapul. Când mi-am amintit eu undeva spre dimineață că avem un proțap, nu mai era nimic. Am văzut și candy bar-ul, noroc că am gustat la degustare, iar tortul, am tăiat prima felie și am mâncat a doua zi, din ce am luat acasă, pentru că acolo nu am mai apucat. Cânta Loredana și am rămas și am dansat”, a mai spus proaspăta mireasă.