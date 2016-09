VIDEO EXCLUSIV/ Elena Merișoreanu pune mai mult preț pe cochetărie decât pe sănătate. A călcat în picioare interdicțiile medicului

Un stupid accident a cărui victimă a ajuns astă-vară, în timp ce se afla în Turcia la o cură de detoxifiere, putea să o coste sănătatea pe Elena Merișoreanu. Artista de muzică populară a suferit două intervenții, face recuperare, dar încalcă interdicțiile primite de la medic.

De când se știe, Elena Merișoreanu este o femeie cochetă. Chiar dacă nu s-a aflat în cea mai bună formă fizică după ultima intervenție de la picior, cântăreața nu a putut să își dezamăgească fanii și să își anuleze concertele, pentru a intra într-un concediu recomandat de altfel de medic. Mai mult, vedeta a participat, zilele trecute, la inaugurarea unui magazin de cosmetice, unde a fost o prezență elegantă din cap până în picioare. Nu a rezistat tentației și a etalat încălțăminte cu toc, ceva mai accesibil ce-i drept, fiind nerăbdătoare să vadă trendurile în make-up, ea fiind o consumatoare fidelă a celebrului brand.

“Mi-a zis doctorul: ‹‹Nu ai voie să pui o lună de zile piciorul jos după operația de ligamente››, pe care le-am avut rupte, și eu a treia zi, bineînțeles că m-am pus pe tocuri și am plecat la spectacole. Asta e. Să sper că va trece. Nu știu dacă mă simt chiar așa de bine. Acum am pus un toc cât de cât. Mulțumesc lui Dumnezeu, e bine, dar sunt prea prinsă, prea ocupată și am zis că iau o pauză, dar nu se poate, am spectacole, agenda e plină”, a declarat, pentru Libertatea, Elena Merișoreanu.