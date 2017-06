Eugenia Șerban a ratat șansa de a se stabili în Italia, unde i se oferise un job foarte bun, întrucât tatăl copilului ei nu a fost de acord cu mutarea. Acum, ar putea pleca în Anglia, dar…



De ani întregi, Eugenia Șerban trăiește singură în România, fără a avea lângă ea vreo rudă apropiată.

Surorile sale sunt stabilite în Canada. Mama sa stă mai mult pe acolo, iar fiul ei locuiește la Londra. Chiar și așa, actrița nu ia sub nici o formă în calcul să se mute alături de familie și nici măcar să emigreze în Anglia, nici de dragul fiului său.

”Să mă duc în vizită la el, oricând, dar să plec de tot, niciodată. Dacă voiam să plec din țară, plecam de mult”, a mărturisit Eugenia Șerban pentru Libertatea. Actrița dezvăluie și motivul pentru care nu ar putea face acest lucru.

”Mi-e dor până și de mirosul prafului de pe stradă. Sunt româncă în toți porii mei”, spune aceasta.

Fostul soț arab nu a vrut să-i lase copilul în Italia

Ea nu a ascuns faptul că a avut posibilitatea să emigreze, fie în Canada, fie în Italia. Acolo i se oferise chiar un job foarte bun. Doar că tatăl copilului ei, un arab de care divorțase și care a murit recent, s-a opus să-și lase fiul să o însoțească pe mama sa:

”Am încercat, dar mai mult de trei săptămâni nu pot, asta e limita cât rezist afară. Puteam să rămân în Canada, unde am două surori, sau în Italia, unde mi s-a oferit un post foarte bun la Rai, acum ceva ani. Nu puteam însă avea copilul cu mine, pentru că tatăl lui trăia și nu a fost de acord să plec cu el, iar eu fără fiul meu nu m-aș fi dus nicăieri”.

Actrița nu regretă însă nimic. Din contră! ”Poate atunci am regretat, dar acum nu, mi-au trecut regretele, pentru că am făcut tot ce am putut aici pentru cariera mea, care nu a fost una de neluat în seamă”, a încheiat aceasta.

