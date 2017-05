VIDEO EXCLUSIV/ Fiica lui Adi Cristea retrăiește copilăria mamei sale… în copaci!

Mama copilului fostului fotbalist a avut grijă ca Rania să cunoască plăcerile oferite de viața la țară, în copaci sau pe ulițe. Fiica lui Adi Cristea retrăiește copilăria mamei sale.

Denisa Nechifor își aduce cu drag aminte de copilăria sa, care a însemnat, practic, mult timp petrecut în aer liber. Mai ales după vârsta de opt ani. și-a petrecut copilăria în copaci, la ferma tatălui său.

Denisa spune că a profitat de viața la țară, și că s-a bucurat de toate frumusețile copilăriei.

În ceea ce o privește pe fiica ei și a lui Adrian Cristea, Denisa spune că și Rania petrece foarte mult timp la bunicii ei.

”Și ea face cam ce făceam eu la bunici. Mergem acolo cât putem de des. În vacanță, în loc s-o țin în București, prefer să o trimit la țară”, a adăugat Denisa.

Aceasta recunoaște însă, că în ziua de astăzi are grijă să-și ferească fiica de mai multe pericole.

”În ziua de azi, mai ales într-un oraș cum este Bucureștiul, trebuie să o feresc și să traverseze singură. Nu am curajul ăsta. O feresc de suferință. Eu fiind despărțită de tatăl ei, am încercat să o fac să nu simtă problemele care au fost înter noi. De asemenea, o feresc să gândească urât, să-i explic că fiecare om are ceva bun, că nu e bine să facă rău, să urască”.