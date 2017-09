Joi seară, am întâlnit-o pe Laura Cosoi extrem de slabă, dar foarte tonifiată, așa încât ne-am întrebat dacă cumva ne fentează și, de fapt, nu consumă toate bunătățile pe care le gătește zilnic. Se pare că își menține silueta cu ajutorul unor trucuri accesibile tuturor.

Bănuită că nu ar mânca pe atât de mult și de des pe cât gătește, Laura Cosoi ne-a asigurat că este exact contrariul. “Ei, cum nu mănânc? Păi, cum să gătesc și să nu mănânc? Doar că am niște secrete: beau apă înainte să mănânc, nu mănânc niciodată o porție întreagă, nu mănânc seara. Chiar dacă eu postez că fac seara, eu mănânc abia a doua zi, de cele mai multe ori. Este adevărat că, de exemplu, gogoșile alea de le-am postat de curând le-am mâncat, dar după aceea am fost la sport. Cred în echilibru, nu cred în lucruri extreme. O viață avem și important este să fim sănătoși până la urmă”, ne-a spus Laura, completând că mănâncă destul de des. “Am două mese principale pe zi: micul dejun și cealaltă masă, poate la prânz mai mănânc o supă, apoi seara, cel târziu 18.00, am ultima masă”.

Laura Cosoi își menține silueta cu ajutorul sportului

Totuși, Cosoi este conștientă că nu mai poate miza pe gena bună și pe faptul că știe cum să-și gestioneze mesele, așa că, sub presiunea soțului, face foarte mult sport. “Am adidașii cu mine. Mi-i pune soțul. El întotdeauna are grijă să pună adidașii și echipamentul de sport, al meu și al lui. Așa că facem sport și în vacanță. Dar mă ceartă să nu filmăm sau ceva. Adică ori facem sport, ori nu mai facem. De aceea, poate nu ai văzut chiar tot ce fac”, ne-a mai spus actrița. Ce-i drept, nici acest capitol nu este unul străin pentru ea, mai ales că de mică a fost învățată cu exercițiile fizice.

“Eu am făcut dans sportiv de performanță foarte mulți ani, părinții mei sunt sportivi de performanță, adică am trăit într-o familie în care sportul era la ordinea zilei, la fel de important ca orice alt lucru. Dar pot spune că acum Cosmin într-adevăr parcă mă trage mai mult la sport decât aș face eu”, a completat Cosoi.

VIDEO: Cosmin Nistor

