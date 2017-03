Fostul finalist de la „Vocea României” se numără acum printre concurenții de la „Uite cine dansează” și pare că se descurcă destul de bine pe ring. Totuși, deși Liviu Teodorescu s-a acomodat cu dansul, încurcă termenii.

Cântărețul Liviu Teodorescu s-a dovedit a fi până acum un bun dansator, primind note destul de bune din partea publicului. Tânărul face eforturi supraomenești pentru a se ridica la nivelul partenerei sale.

„Sunt plin de vânătăi pe picioare. Ediția trecută am picat foarte tare pe picior și m-am lovit destul de tare sub genunchi, dar văd că totul e bine, am pus gheață, am masat foarte bine, tot ce am putut. Eu mă aștept de obicei la ce este mai greu, dar de data asta, sincer o zic din tot sufletul, e mai greu decât m-am așteptat. Văd în jurul meu oameni care pică, așa pe capete și mă sperie cumva treaba asta. Totuși este o emisiune, dar să pleci cu piciorul rupt, nu prea este ok, motiv pentru care încerc să fiu cât mai precaut și încep să o ascult pe coregrafa mea care îmi spune să-mi fac masaje, să iau vitamine, mai ales că am văzut cum cad pe capete”, ne-a declarat Liviu, completând că de când a început antrenamentele apetitul alimentar a crescut considerabil. „Mănânc orice, oricând, când apuc pentru că trebuie să am foarte multă energie. Mănânc mult ca să pot ține pasul cu tot efortul ăsta fizic”, ne-a mai spus artistul.