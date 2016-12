Artista a refuzat orice fel de job, pentru a petrece în această perioadă alături de cei dragi, în haine de țară, fără tocuri și machiaj. Maria Constantin a ales familia și a renunțat la ținutele strălucitoare.

Așa cum s-a întâmplat și-n perioada Sărbătorilor, Maria Constantin va petrece și Revelionul în mijlocul familiei.

Artista a renunțat să facă bani în noaptea de Anul Nou. Maria Constantin a ales familia și ținutele de casă, fără toc dar și fără pic de machiaj.

”Având în vedere că stau la țară, purtăm haine haine de țară, fără tocuri, fără aranjat păr… Am vrut să fiu o țărancă. De Revelion vom sta în familie. Anul trecut, am avut acel eveniment trist, de când tatăl meu nu mei e printre noi. Dar atunci am avut contracte pe care nu le-am putut anula. Anul ăsta am avut de ales și am ales familia”, a declarat Maria Constantin pentru Libertatea.