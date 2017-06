La 12 ani de când s-a lăsat de gimnastică, Monica Roșu vorbește despre planurile sale. Își dorește o carieră în televiziune și nu se grăbește cu măritișul.

A făcut parte din echipa de aur a României, care în anul 2004 făcea legea la Jocurile Olimpice. Ea însăși a obținut, atunci, aurul la sărituri, precum și cel cu echipa. Peste un an doar de la acest succes răsunător, Monica Roșu a fost nevoită să se retragă din gimnastică.

Acum, viața sa s-a schimbat radical.

”Sunt la TVR, momentan, prezint Jurnalul. Mi-a plăcut. După ce am terminat cu gimnastica, primul hobby a fost presa. Am ajuns să prezint Jurnalul, să fac o emisiune. Învățăm să evoluăm. Dacă lucurile vor decurge bine, îmi doresc să rămân în televiziune. Dar sportul este prima dragoste și va rămâne. Vreau să evoluez, să fiu din ce în ce mai bună”, a mărturisit fosta sportivă pentru Libertatea.

Altfel, de mai bine de patru ani, Monica are un iubit, Vlad, cu care încă nu-și face planuri de căsătorie. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune, iar de atunci au rămas împreună.

”Încă nu am primit inelul de logodnă. Nu mă grăbesc. Sunt lucruri firești, care se întâmplă, dacă totul decurge bine. El nu e vedetă, nu are treabă cu sportul, e un băiat cât se poate de normal”, a povestit Monica.

Deși acum are liber să mănânce tot ceea ce dorește, Monica are însă grijă de alimentația sa. Nu exagerează cu dulciurile, mănânca pizza cu măsură, iar de cartofii prăjiți abia dacă se mai atinge.

”Când făceam sport, nu aveam voie să mâncăm ce ne doream. Acum trebuie să am grijă. Evident, dacă am poftă de o felie de pizza sau de o prăjitură, o mănânc. Acum am voie, dar doar cu moderație. Organismul are nevoie de un stil de viață sănătos, să facem sport în continuare. Încerc să nu mănânc foarte multe dulciuri. Doar acolo, două cuburi de ciocolată, o înghețată, paste, pizza, încerc ca seara să nu fie prin preajmă. Mănânc foarte multe salate, piept de pui, grătar, legume”, a mai spus fosta campioană de gimnastică.