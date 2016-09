VIDEO EXCLUSIV/ Oana Roman și-a programat operația! Își reconstruiește abdomenul

A amânat de mai multe ori intervenția reparatorie la nivelul abdomenului, nefiind pregătită psihic, însă lună viitoarea Oana Roman ajunge din nou la cuțit. Vedeta își va rezolva problemele survenite după cezariană, când a trecut prin mai multe operații successive ca să scape de pericolul care îi amenința viața.

Bucuria Oanei Roman de a fi mama a fost umbrită de complicațiile cu care s-a luptat după operația de cezariană. Practic mușchiul abdominal i-a fost “mâncat” de puroi, iar peretele vezicii urinare aproape perforat. Chirurgul care i-a salvat viața în urmă cu doi ani i-a montat o plasă, iar cicatricea rămasă nu s-a estompat în timp. În aceste condiții, Oana Roman se pregătește să intre din nou în sala de operații luna viitoare, după nunta bunului său prieten Gabriel Cotabiță, pentru a rezolva problemele medicale și estetice totodată, mai ales că soțul ei, Marius Elisei și-a exprimat dorința de a mai avea încă un copil.

“În urma celei de-a treia operații pe care am făcut-o și care a fost una exatraordinar de complicată, practic tăietura pe care chirurgul a trebuit să mi-o facă pentru a-mi salva viața, a fost una extrem de mare. Am o tăietură de undeva de deasupra buricului până în zona pelviană și apoi din partea stângă până în partea dreaptă. Cea de pe abdomen este și destul de groasă și nu trece cu nimic, am și buricul un pic strâmb, îți dai seama, din cauza tăieturii.

Am și o plasă în partea stângă a abdomenului și am rămas cu un mic șorț, pentru că eu am și slăbit și pielea aceea s-a lăsat practic și atunci îmi și trage un pic de plasa aceea. Mă jenează un pic și atunci trebuie să fac o operație prin care să eliminăm acest surplus și cu ocazia asta scap și de acea cicatrice. Îmi reface și buricul, adică sunt două într-una, dar operațiile vor fi făcute de chirurgul care mi-a mai făcut acea a treia operație, plus un doctor platician”, a declarat, pentru Libertatea, Oana Roman.

Fiica lui Petre Roman se va supune unei abdominplastii, ea recunoscând că își dorește să scape de semnele inestetice care îi amintesc permanent de calvarul prin care a trecut.

Recuperarea va fi complicată

Vedeta se gândește cu groază la perioada de recuperare, când va trebui practic să stea la distanță de fiica ei, un gest extrem de dificil pentru o mamă. “Operația ca operația, mai grea va fi recuperarea, pentru că vreo 2 săptămâni nu am voie să mă mișc, nu am voie să fac efort deloc, nu am voie decât să mă duc până la baie și înapoi și să merg așa încet, încet. Cu Isabela va fi foarte greu, dar asta este , trebuie să o facem”, a precizat Oana Roman. Vedeta s-a numărat printre invitații Georgianei Condică la inaugurarea academiei de machiaj, eveniment la care au mai participat Roxana Vancea, Geanina Ilieș, Doinița Oancea.

