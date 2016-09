VIDEO EXCLUSIV / Povestea tulburătoare a psihologului emisiunii “Cristina de la miezul nopții”: “A trebuit să reînvăț să trăiesc!”

Psihoterapeut cu 17 ani de experiență, Cristina Trepcea începe de luni un dialog fără judecăți și prejudecăți cu cititorii ziarului Libertatea, încercând să rezolve problemele care îi macină și care aparent nu au nicio rezolvare. La rândul ei, “Cristina de la miezul nopții” are o poveste de viață tulburătoare, însă a reușit să iasă din impas și să ajute, de ani buni, persoanele aflate în situații limită.

Este la bază inginer dar nu a profesat niciodată, a lucrat ca jurnalist și, de ani buni, găsește soluții pentru impasul în care ajung multe persoane, din cauze diverse precum: jobul, relațiile, stresul sau situația financiară. A studiat psihologia, a învățat ea însăși din experiențele pacienților și a ajuns să practice această meserie în urma unui drame personale, care a marcat-o pe viață.

“Am ajuns să fiu psihoterapeut pornind pe un drum, care a început acum foarte multă vreme, când a murit mama mea. Mulți dintre noi, probabil, am trecut sau vom trece prin această durere îngrozitoare. Pentru mine a fost un punct la care am avut senzația că viața mea s-a terminat. Oricum viața mea de până atunci s-a terminat și a trebuit să reînvăț să trăiesc. Am avut o mare supărare pe Doamne Doamne, că mi-a făcut așa ceva. Și nu puteam să înțeleg de ce mama mea a murit când era foarte tânără.

Aveam 24 de ani și o fetiță de 5 ani. Nu am găsit sens în acest lucru și am încercat să-mi demonstrez că Doamne – Doamne nu există, că lumea nu are rost. Și am început să învăț despre Doamne – Doamne, despre lume, despre oameni. Și am găsit, spre surprinderea mea, foarte multă iubire acolo unde eu mă străduiam să-mi demonstrez că nu există. Și în mine, și în oameni, și în relații. Am început să mă duc la școală, pe vremea aceea tocmai terminasem Facultatea de Inginerie, eram proaspăt inginer fără gânduri să lucrez în această direcție. Începusem deja să lucrez ca și jurnalist”, a declarat, pentru Libertatea, Cristina Trepcea, psihoterapeutul care va fi la dispoziția cititorilor Libertatea începând de pe 12 septembrie, în fiecare seară de luni până joi, în intervalul orar 22.00- 24.00.

Cristina Trepcea a învățat din greșelile personale

A reușit să treacă peste această dramă și să consilieze, la rândul ei, oameni care se confruntă cu diverse necazuri și care le umbresc fericirea și liniștea.

În cazul gazdei emisiunii online “Cristina de la miezul nopții”, încercările nu s-au oprit aici. A trecut printr-un divorț, a acumulat absențe ca mamă. Dar, cel mai important, a învățat din propriile greșeli și îi sfătuiește pe părinți cum să gestioneze relația cu copiii, tocmai pentru a nu trece printr-o situație similară. “Am lucrat ca jurnalist în timp ce învățam psihologie. Peste câteva zile, vom vorbi eu și cu cei care vor să își deschidă sufletul și mintea ca să vedem cum putem să facem lucrurile să funcționeze”, ne-a spus ea.

Cu această ocazie, noua vedetă Libertatea ne-a făcut o mărturisire emoționantă despre viața ei privată. “Pentru că eu vreau să îi invit pe oameni la autenticitate, e cazul să fac eu o demonstrație de autenticitate. Cum am îmbinat viața profesională cu viața personală? Prost! Am avut mari restanțe. A fost o perioadă în care am pus foarte multă energie și am canalizat majoritatea resurselor mele către dezvoltarea profesională.

Cred că am lipsit mai mult decât era bine pentru fericirea mea, și pentru fericirea ei de lângă fiica mea. Și acum le spun dintr-o experiență personală dureroasă părinților cu care lucrez în consiliere și în psihoterapie că nu este ceva mai prețios decât timpul, pe care îl avem de dat, în primul rând, copiilor noștri, dar tuturor celor pe care îi iubim. O altă restanță importantă a fost viața mea de cuplu. Prima mea căsnicie a eșuat, să sperăm că o să fac mai bine la a doua. Însă iată, la a doua, mă străduiesc să fac în așa fel încât să le îmbin pe amândouă. Eu pretind că se poate, dar trebuie să arăt cu exemplul meu personal că nu bat câmpii”, a conchis Cristina Trepcea.

Cum te înscrii la emisiunea “Cristina de la miezul nopții”

Pentru a intra în legătură directă cu gazda emisiunii “Cristina de la miezul nopții”, trebuie să accesezi numărul 021 209 33 44, să îți lași numele, numărul de telefon și să spui problema care te macină. Ulterior, echipa emisiunii te va suna și-ți va comunica ora legăturii directe. După ora 22.00, operatorul va reveni cu apelul pentru a intra în direct pe telefon cu Cristina Trepcea. Cei care solicită protejarea identității, vor rămâne anonimi. Linia de telefon pentru înscrieri este deschisă non-stop.

