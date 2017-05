Raluka a fost mereu adepta unui stil de viață dinamic, fiind pasionată de tot ceea ce înseamnă sport. Deși a încercat tot felul de activități, care mai de care mai extreme, Raluka se relaxează doar când lovește cu pumnii în antrenorul ei.

De ceva vreme, Raluka practică aeroboxul, un sport care îmbină fitnessul cu boxul, o activitate care nu este însă pe placul multor femei. Dat fiind faptul că fiecare exercițiu trebuie efectuat cu cea mai mare concentrare, roșcata l-a ales ca antrenor pe Sasha, celebrul sportiv care a mai lucrat cu Alex Velea, Antonia sau Sore. Cu toate că lumea își imaginează că Sasha scoate untul din ea, ei bine, Raluka îl bombardează cu pumni.

“Să știi că pentru mine este o formă de relaxare. Mie chiar îmi place foarte, foarte tare să merg să fac asta, pentru că până am început să lucrez cu Sasha nu știam că sunt în stare să fac asta. Când am început să dau în mănușile alea de sparing și am văzut că am o ținută așa drăguță și că pot să lovesc, m-am gândit ce frumos e. Eu chiar mă relaxez foarte tare când fac asta. Recunosc că obosesc de nu mai știu de mine, cad pe jos instant, dar îmi place foarte, foarte tare”, ne-a povestit amuzată Raluka.