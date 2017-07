În ciuda tuturor piedicilor, Răzvan Simion și Lidia Buble și-au văzut liniștiți de relația lor, iar acum se află într-un punct în care își pot exprima dragostea în public și se pot comporta firesc, ca o adevărată familie.

Chiar dacă provine dintr-o familie numeroasă și a învățat atât de la mama, cât și de la surorile ei cum să se descurce în bucătărie, Lidia Buble nu se poate declara vreun masterchef. Mai mult, spre norocul ei, este răsfățată de iubitul ei, Răzvan Simion, care se declară un împătimit al gătitului. Pe lângă pasiune, prezentatorul Tv ne-a recunoscut că preferă să intre el în bucătărie decât să o lase pe Lidia.

„Sincer am o reală pasiune pentru gătit, dar gătesc și pentru că nu vreau să se rănească. Am urmărit-o o dată pregătind ceva bun de mâncare, dar am crezut că vrea să-și facă rău și atunci am zis că mai bine fac eu. Să nu crezi că fac lucruri complicate. În general le știu de la Vlăduț (nr. Bucătarul de la Neața cu Răzvan și Dani) și le fac cu el la telefon, dar ea nu știe chestia asta. Îmi place să gătesc și îmi place să și mănânc”, ne-a spus Răzvan.

Răzvan Simion și Lidia Buble se completează și vestimentar

Răzvan nu se arată deloc deranjat de faptul că el este cel care gătește în casă, declarând că și Lidia are calitățile ei, una dintre ele fiind aceea că a reușit să-l schimbe complet, din toate punctele de vedere, dar în mod special, stilistic. „Ea m-a schimbat foarte mult, așa cum și eu cred că am schimbat-o pe ea. Adică e normal într-o casă să se întâmple lucrurile astea. Prin mici gesturi, prin mici cadouri, prin poze schimbate prin mesaje, dar eu sunt convins că Lidia a schimbat foarte multe la mine, așa cum și eu cred că am schimbat la ea”, ne-a mai spus colegul lui Dani Oțil.

Video: Cosmin Nistor