Ruby și-a pierdut controlul și a început să țipe până a răgușit. Este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, iar atunci când nu îi convine ceva, nu ezită să o spună. Vedeta ne-a povestit cum a răgușit înainte de a urca pe scenă la Forza ZU, dar și ce planuri importante are pentru anul acesta.

„Sunt foarte bine. Un pic răcită, un pic mai mult răgușită, dar am emoții pentru că e puțin friguț, iar evenimentul este foarte mare și fiind și frig, emoțiile se amplifică. De fapt, o să fiu sinceră. Nu am răcit, dar aseară m-am enervat foarte tare și am început să urlu ca o nebună în tot hotelul și am răgușit. Așa sunt eu, mă aprind repede. Urmează ca zilele următoare să lansăm un nou proiect, “Diamante FMM”. Este cel mai important plan al meu. Este vorba despre o trupă, un nou proiect musical, mai nonconformist”, a declarant Ruby pentru Libertatea

Ruby este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. În februarie 2011, Ruby a început colaborările cu HaHaHa Production, lansând piesa „Party Hard”. La începutul anului 2012, a lansat un alt disc single intitulat „Miracle of Love”.

FOTO: Cătălin Schipor

VIDEO: Cătălin Schipor