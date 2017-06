Chiar dacă se numără printre cele mai tinere mămici din showbiz, Sore s-a panicat în momentul în care a văzut că organismul ei nu reacționează așa cum se aștepta. După ce a născut, primul lucru a fost să ia atitudine și să schimbe complet modul de viață.

Dacă până să rămână însărcinată, Sore nu ținea cont de niciun fel de dietă și mânca tot ce-i poftea inima, în momentul în care a văzut că silueta ei se modifică, cântăreața a început să ia atitudine. „Am avut o perioadă când eram cea mai bună prietenă cu băuturile acidulate, dar am depășit momentul în urmă cu doi ani pentru că mi-am dat seama că nu face bine corpului meu. Până să rămân însărcinată spuneam: „cine? Eu? Vreodată celulită?”. Și după ce am rămas însărcinată, corpul meu s-a schimbat, a acumulat kilograme, am retenție de apă și așa mai departe, iar după ce am născut, evident am avut super panică. Oare o să rămân mereu așa?”, ne-a declarat Sore, completând că nici prin gând nu i-a trecut că va lua proporții în sarcină.

„În sarcină am luat 22 de kilograme. Nu știu unde le-am pus. Erin chiar a fost mică, a avut 3 kilograme. Eu mi-am spus în momentul în care m-am dus la spital să nasc că o să ies din maternitate cu minus 15 kg. De unde. Am scăzut 6 kilograme. Am mizat pe faptul că sunt tânără și ambițioasă și iata-mă mi-am revenit. Chiar sunt mai slabă ca înainte de a rămâne însărcinată și mândră de lucrul ăsta”.

Sore s-a panicat când a ieșit din maternitate

Când a văzut că nașterea nu a ajutat-o să scape imediat de kilogramele cumulat, Sore și-a schimbat complet modul de viață. Așa se face că, după cum singură declară, de când a devenit mămică este într-o permanentă dietă.

„Eu de când am născut, de un an, merg la sală și fac sport și mânânc sănătos, așa că sunt într-o permanentă dietă. Bine, dietă e mult spus, încerc să mănânc cât mai sănătos și să am un regim de viață OK. Dacă îmi e poftă mănânc și junk-food, dar apoi am grijă să mă „pedepsesc” câteva zile. Cu dulciurile nu am nicio treabă, că nu-mi plac, nici băturile acidulate”, ne-a mai povestit Sore, afirmând că în momentul de față se simte extrem de bine în pielea ei și că nu are nici cea mai mică problemă să-și etaleze silueta în costumului de baie.

„Suntem pregătite pentru proba costumului de baie. De fapt am și dat proba pentru că am fost deja la mare. Erin a cunoscut marea îndeaproape, anul trecut era prea mică, i-a plăcut foarte mult, iar eu recunosc nu am avut timp să stau în costum de baie la mare, așa că mi-am luat revanșa și am fugit la piscină în București”, a mai completat cântăreața.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu