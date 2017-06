Xonia dezvăluie cine a adoptat-o, după ce a venit tocmai din Australia, pentru o carieră muzicală în România.

Cântăreața australiană, de origine română, Xonia, nu apucă să-și vadă familia decât o dată pe an.

Foto: Vlad CHIREA, Video: Robert HANCIAREC

Asta se întâmplă la începutul iernii, cu ocazia sărbătorilor. Cu toate acestea, artista spune că nu se simte singură în România și nici nu duce lipsa familiei. Motivul? Xonia are o relație de mai bine de trei ani cu Albert, iar familia acestuia a adoptat-o, deja.

”În Australia am fost în ianuarie. Mă întorc să văd familia tot la anul. O dată pe an îmi văd familie. Am aici familia iubitului meu, suntem de peste 3 ani, nu duc lipsă, am mare noroc, pot vorbi cu ai mei prin video call”, a mărturisit artista pentru Libertatea.