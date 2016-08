VIDEO EXCLUSIV / Cum a ajuns Ilinca Vandici să fie ferită de veninul Iuliei Albu

Ilinca Vandici și Iulia Albu sunt nu numai colege de trust, dar, de puțin timp, și de emisiune. În timp ce prima este gazda show-ului “Bravo, ai stil!” de la Kanal D, a doua face parte din juriu. Acum relația dintre ele este excelentă, nu la fel au stat însă lucrurile în trecut.

Prezentatoarea TV fost “clienta” fashion editorului la rubrica de modă, unde taie în carne vie și nu menajează deloc VIP-urile, care, în opinia ei, fac gafe vestimentare de neiertat. În urmă cu câțiva ani, Ilinca Vandici a primit de la actuala ei colegă nota -48. “Nu te duci la un Garden Party cu o rochie sirenă, cu tocuri de 15 cm. Ar trebui să își schimbe stilistul”, își argumenta Iulia Albu verictul dat. Criticile ei au mobilizat-o pe Ilinca să ia măsuri și, mai mult, de când a revenit sub umbrela Kanal D, a scăpat de comentariile acide ale acesteia.

“Lăsând la o parte orice soi de mască, Iulia pe care o cunosc de ani buni, 9-10, e un om uimitor, pe care eu îl apreciez foarte mult și pe care îl admir de asemenea. Este un personaj în adevăratul sens al cuvântului, foarte bine studiat și foarte bine asumat. Și este, dacă vrei, o personalitate publică pe care o admir pentru ceea ce a reușit să facă”, a declarat, pentru Libertatea, Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici susține că a învățat din greșeli

Relaxată că a ieșit din colimatorul Iuliei Albu, prezentatoarea TV nu își mai amintește de notele mici încasate și comentariile aferente.

“Cine mai știe? Habar nu am. Noi aici, în familia Kanal D, avem o regulă: hai să nu ne comentăm între noi, pentru că putem fi acuzați de subiectivism sau dimpotrivă, și atunci, de când fac parte din familia asta frumoasă, nu am mai fost comentată în cadrul rubricii, pe care o va ține în continuare la Wowbiz, însă înainte de asta m-a comentat de câteva ori. Nu am primit note foarte mici, pentru că, de câțiva ani de zile, nu mai fac greșeli radicale. Am evoluat și eu din punct de vedere vestimentar”, a concluzionat Ilinca.

