Încă puțin și zburăm cu Ardiles la manșă! Mihai Mărgineanu, cel mai savuros cântăreț, autorul unor hituri de pahar care ne înveselesc de ani buni – “Mă iubește femeile”, “Gore din Chitila” sau “Ce mult te-am iubit, Paraschivo” -, e foarte aproape să-și vadă împlinit visul de a pilota avioane de linie, fiindcă doar 5 luni îl mai despart de atestat. În septembrie, după ce va fi terminat de susținut toate examenele, îndrăgitul interpret va avea undă verde pentru a începe instructajul la una din companiile ce operează pe teritoriul României.

Libertatea: Care mai e situația cu brevetul de pilot comercial – l-ai luat, mai ai de învățat?

Mihai Mărgineanu: Am trecut de faza de acumulare de ore pentru experiență, am finalizat partea teoretică pe platformă, am susținut 14 examene cu școala, am trecut de vizita medicală clasa I – un examen riguros de sănătate, pe care trebuie să-l susțină fiecare pilot la Spitalul Militar. În ianuarie am început examinările la Autoritatea Aeronautică Civilă, unde mai am de susținut 12 examene din 14, iar aceste examinări se vor întinde pe o perioadă de maximum 5 luni. După care voi aplica pentru zbor la una din companiile aeriene care mă vor recruta pentru instructaj. Toate se vor întâmpla până la sfârșitul lunii septembrie.

Vrei să te angajezi la o companie sau brevetul e doar așa, de palmares?

Pregătirea mea în aviație ține de pasiune și de dezvoltare personală. Asta nu înseamnă că nu voi face totul pentru a avea cele mai bune rezultate în orice companie care mă va accepta ca FO (First Officer sau copilot – n.r.). Nu exclud nici o secundă colaborarea cu o companie de profil. Evident că palmaresul este important în condițiile în care vreau să ajung un instructor de zbor cu experiență.

Simți că ești pregătit pentru momentul în care pasagerii ți-ar cere să ieși din cabină și să le cânți ceva?

Ăsta e motorul care mă face să merg mai departe! Să ies din cabină după cross-check și să le transmit pasagerilor un zbor plăcut alături de “ăla care

cântă Gore din Chitila”! Am mulți prieteni piloți și sunt foarte mândru că am ajuns să fac parte dintr-o lume atât de frumoasă cum e cea a zburătorilor. Zburătorii sunt oameni speciali și f o a r t e deștepți. Bineînțeles, excluzându-mă pe mine! (râde)

«Bobonete și-a făcut la decolare o cruce mare-mare, cam cât aia de pe Caraiman»

Prietenii, colegii, soția, copiii au curaj să zboare cu tine?

Am zburat cu mulți prieteni. Dintre toți, Bobonete a fost cel mai încântat, deși și-a făcut la decolare o cruce mare-mare, cam cât aia de pe Caraiman.

După care s-a liniștit și s-a bucurat de ziua superbă. Nu i-am putut scoate mult timp zâmbetul nerod de pe față! Dar ideea inițială a zborului mi-a venit

cu scopul de a o face pe iubita mea să se reîndrăgostească de mine.

Din când în când, trebuie să mai faci câte-o d-asta, ca să nu se ducă pasiunea! Mi-au trebuit doi ani s-o iau în avion. Atât a durat prima parte a pregătirii mele. Cred că i-a plăcut să mă vadă făcând și vorbind lucruri pe care ea nu le înțelegea. Primul zbor cu Andreea a fost frumos. Am observat-o și mi-a plăcut! Copiii s-au suit cu mine în avion imediat ce mi-am luat licența. Așa-s copiii… mai inconștienți!

Ai renunța la ce faci acum pentru zbor?

N-aș renunță la nimic din ceea ce fac. Pentru că pe toate le fac cu mare plăcere și-mi produc o mare cantitate de adrenalină, dopamină, serotonină și alte nino-uri de care spiritul are nevoie ca să crească. Dar vă spun cu mâna pe inimă că nu trece o clipă să nu mă gândesc la o decolare. Sau la mai multe!

Înainte… «mi-era frică de aproape leșinam când mă urcam într-un avion»

Cum și când a apărut pasiunea asta a ta pentru zbor?

Pasiunea mea a apărut odată cu frica de avion. Pentru că mie mi-era frică… sau mai bine spus… mi-era groază să mă urc într-un avion! După

care am cântat “Aviația dă senzația”. Apoi am fost invitat să cânt la un miting aviatic al Aeroclubului României. Acolo i-am văzut (pentru prima oară în viață mea) pe acrobații aerieni și mai ales pe Yakării Acrobați. În 3 luni, eram deja înscris la școală. În 5 luni, deja zburam pe un Diamond Katana

20. Astăzi pot zbura pe 9 avioane diferite. Anul ăsta o să dublez experiența.

Ce-a spus soția când ai început să iei lecții de zbor?

Nu spusesem până atunci nimănui că mi-era frică de aproape leșinam când mă urcam într-un avion. Așa că Andreea mea nu a zis nimic. Dimpotrivă

chiar, m-a încurajat! Dar nici eu nu plecam vreodată la training fără să-i las codul pin de la card. Nu apreciază foarte tare faptul că mă prinde mereu

prin aer, la figurat. Și o înțeleg!