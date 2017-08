Când s-a aflat că Monica Bîrlădeanu va prezenta „Ferma Vedetelor”, toată lumea se aștepta ca actrița să reziste cu greu în condițiile vitrege de la țară și că îi va fi greu să renunțe la haine prețioase, la accesoriile scumpe și pantofii cu toc cui. Ei bine, Monica susține că a fost chiar invers și anume că s-a simțit mult mai bine cu un look natural.

Fără doar și poate Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai frumoase femei din România, reușind chiar să-i impresioneze și pe americanii de la Hollywood cu trăsăturile ei. Cu toate că o vedem mereu aranjată și pusă la punct din toate punctele de vedere, Monica susține că în esența ei, rămâne aceeași româncă crescută de bunici, pe ulițele de la țară. Prezentatoarea emsiunii „Ferma Vedetelor”, care va debuta în această toamnă la Pro Tv ne-a mărturisit că ar renunța oricând la orice fel de ținută, însă nu și la bijuteriile pe care le crează singură și la cele care o legătură sentimentală pentru ea.

„ Mă simt mult mai bine naturală, fără machiaj, tocuri și haine prețioase. La bijuterii nu renunț. Și în fustă țigănească sau într-un tricou simplu, tot îmi pun bijuteriile. Fără ele mă simt efectiv în fundul gol”, ne-a povestit actrița.

Monica Bîrlădeanu prezintă „Ferma Vedetelor”

De altfel, Monica ne-a mărturisit că în ciuda imaginii pe care unii oameni și-au făcut-o despre ea, cum că ar fi o femeie „prețioasă”, ea nu doar că s-a integrat perfect în peisajul de la „Fermă”, dar și-a reamintit de copilăria pe care o avea la bunicii ei, la țară.

„Eu știu să fac de toate la țară. Păi cum. Nu am trăit la țară la bunici? La 24 de ani am plecat în State. Până atunci am trecut pe la bunici de multe ori. Uite oi nu am muls niciodată și știu că este un pic mai greu, dar vaca da, sigur că da”, ne-a mai declarat Monica Bîrlădeanu.

