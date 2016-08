VIDEO EXCLUSIV / Soluție de urgență pentru a nu-și rata vacanța. Oana Roman: “Am temerea asta, dar am primit asigurări că e totul în regulă!”

Oana Roman și-a dorit un concediu tihnit alături de familie peste hotare, însă planul ei a suferit deja mai multe modificări.

Deși teoretic ar fi trebuit să ajungă pe tărâmuri elene, fiind de altfel prima vacanță alături de fetița ei în străinătate, Oana Roman a trebuit să se reorganizeze pe ultima sută de metri. “Am schimbat de 3 ori data și locația. Am vrut să plecăm pe 6 septembrie, nu am mai găsit locuri, pentru că vrem să mergem și cu Catinca, deci eram 3 adulți și un copil și nu am mai găsit locuri la avion”, a declarat, pentru Libertatea, fiica lui Petre Roman.

Oana Roman vrea să se relaxeze în Turcia

Vedetei i-au surâs și alte oferte turistice, însă data plecării era mult prea târzie pentru ea, având în vedere că în această toamnă urmează să participe la câteva botezuri și nunți de-ale prietenilor săi. Prin urmare, o alternativă ar fi Turcia, unde Oana se gândește să își petreacă sejurul, chiar dacă luna trecută a avut loc acolo o tentativă de lovitură de stat. “Ne reorientăm zilele astea, încercăm să găsim ceva în Turcia, ca să putem să venim înapoi până când încep evenimentele. Am temerea asta, dar în resorturi pare că e totul în regulă, am primit asigurări că e totul în regulă”, ne-a povestit ea.

FOTO: Dumitru Angelescu

