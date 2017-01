Viorica și Ioniță de la Clejani au fost jefuiți. „Au furat și…”

Viorica și Ioniță de la Clejani au fost jefuiți de 3 bărbați pe care îi chemase să le deszăpezească mașinile din curte. Din păcate, oamenii au cerut banii și au plecat fără să miște un deget. Cei doi artiși au rămas mască.

„Sunt probleme, am văzut de dimineață zăpadă în curte şi nu puteam să scot nicio maşina. Am chemat 3 inşi să dea zăpada. I-am şi plătit. Le-am dat şi au zis „Daţi-ne şi nouă o ţuică”, am zis să le dam. După ce au băut ţuica, nici n-au dat zăpada, au furat şi lopeţile şi au şi plecat”, a declarat Ionita, la un post de televiziune.